Euro Futsal: la Belgique résiste une mi-temps, puis craque en Italie

Les Diables Rouges Futsal n'ont pas su créer l'exploit en Italie, il leur restera deux matchs pour aller chercher leur ticket pour l'Euro 2022.

Quatre jours après une grosse déception au Monténégro, les hommes de Karim Bachar se déplaçaient en Italie pour y affronter l'un des cadors du Futsal européen. Mais les Diables Rouges ont offert une belle résistance à la Squadra.

C'est d'ailleurs la Belgique qui avait ouvert le score grâce à Steven Dillien après dix minutes de jeu. Mais l'Italie a réagi et Alex Merlim a égalisé juste avant la pause. La chance belge était passée, les Italiens ont fait craquer les Diables Rouges en seconde période grâce à un doublé de Vieira et un but de Tonidandel (4-1).

Un duel Belgique-Finlande pour la deuxième place

Deuxième défaite consécutive pour la Belgique qui glisse à la troisième place de son groupe avec le même nombre de points (4) et la même différence de buts (0), mais deux buts marqués en moins (15-13) que la Finlande, deuxième. Avec 12 points sur 12, l'Italie est déjà assurée de la première place du groupe et de sa qualification pour l'Euro. Le Monténégro ferme la marche avec trois unités.

Les Diables Rouges devront donc passer devant la Finlande pour espérer disputer le tournoi continental en début d'année 2022. Ils affronteront l'Italie à domicile le 8 avril, avant un dernier match décisif en Finlande le mardi 13 avril.