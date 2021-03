Hein Vanhaezebrouck évoque Rinus Michels : "Maintenant, je comprends ce qu'il voulait dire par le football, c'est la guerre"

La Gantoise a remporté une victoire importante contre le KV Ostende ce lundi soir. Le coach des Buffalos était heureux de la façon dont son équipe a joué.

Hein Vanhaezebrouck était ravi après la victoire de La Gantoise face à Ostende (1-0). "Je suis de nouveau assis ici avec un sourire et cela faisait un moment que ce n'était plus arrivé", a lâché le T1 des Buffalos à l'issue de la rencontre. "Rinus Michels (ancien joueur et entraîneur néerlandais, ndlr) a dit un jour : "Le football, c'est la guerre". J'ai longtemps cherché à savoir ce que cela signifiait, car les Néerlandais jouaient souvent un très bon football à cette époque. Mais aujourd'hui, j'ai vécu et vu pour la première fois ce que cela signifie", a confié le technicien belge.

Couteau entre les dents

"Ostende est une équipe qui joue vite en récupération et qui veut profiter des tergiversations de l'adversaire. Ce n'était pas toujours parfait de notre côté et ce n'était pas toujours le plus beau spectacle, mais en termes d'effort, c'était l'un des meilleurs matchs de notre saison. Nous avons joué avec le couteau entre les dents", a expliqué le coach de La Gantoise.