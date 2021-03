🎥 Un seul tir cadré, mais une victoire très précieuse pour l'Inter: "Un match très tactique"

L'Inter a souffert contre l'Atalanta, mais maintient le cap en tête de Serie A.

Les chiffres sont là pour témoigner des difficultés offensives rencontrées par l'Inter contre l'Atalanta: les Milanais n'ont cadré qu'une seule tentative lundi soir, la frappe décisive de Milan Skriniar. "Mais on a aussi raté de belles opportunités, dont deux incluant Romelu Lukaku. On aurait pu faire mieux, mais on a péché à la conclusion", tempère Antonio Conte.

Mais le coach de l'Inter reconnaît que c'était une rencontre difficile pour ses troupes. "Un match très tactique", analyse-t-il. Même s'il il estime aussi que son équipe n'a pas été trop mise sous pression. "À part sur deux corners consécutifs, ils n'ont pas été très dangereux. Nous n'avons pas produit beaucoup, mais l'Atalanta encore moins", insiste Conte.

Et à la fin, c'est de toute façon l'Inter qui a raison: sixième victoire de rang pour les Nerazzurri qui conservent six points d'avance sur le Milan AC, dix sur la Juventus et qui continuent leur marche impériale, vers le Scudetto.