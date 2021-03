📷 Renaissance Mons 44 : trois recrues d'expérience de retour au stade Tondreau

Le pensionnaire du Stade Tondreau accueille trois anciens.

La structure du club de D3 Amateurs a pris forme au cours des mois, avec des objectifs bien définis comme la professionnalisation de la manière de travailler, ou encore le développement des jeunes du cru, en vue d'un passage vers l'équipe première.

Le club, guidé notamment par le président sportif Frédéric Herpoel, a donc repris le blason historique du RAEC Mons, au grand plaisir des supporters et des nostalgiques de l'époque où les Dragons évoluaient en D1.

Et c'est tourné vers l'avenir que le Renaissance Mons 44 a officialisé les arrivées (ou plutôt les retours) d'un trio d'expérience et qui connait le club : Laurent Demol, Maël Lepicier et Arnor Angeli.

Remercié par le RWDM cet hiver, Laurent Demol signe son retour au Tondreau après ses passages en tant que joueur et T2. Formé au Standard, Arnor Angeli avait lui porté les couleurs de Mons entre 2012 et 2014, et arrive en provenance de La Louvière. Enfin, le Français Maël Lepicier débarque de Rochefort, après des passages à Virton, Roulers, l'Antwerp ou encore Mons (de 2009 à 2012).