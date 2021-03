Qui est Patrice Motsepe, le nouvel homme fort de la CAF ?

Peu connu dans le monde du foot jusqu'à l'annonce de sa candidature en novembre 2020 , Patrice Motsepe a été le seul candidat pour la succession d'Ahmad Ahmad. Sans surprise, il a été élu par acclamation. Le Sud-Africain va conduire les destinées du football africain pour les quatre années à venir.

Désormais président de la Confédération Africaine de Football, le richissime sud-africain Patrice Motsepe président du club Mamelodi Sundowns a pu compter sur un soutien de taille, celui du président de la FIFA, pour arriver à ses fins.

Candidat de la FIFA

Le weekend du 27 février, la FIFA avait organisé une réunion à Rabat au Maroc qui a réuni les quatre candidats annoncés pour succéder au Malgache Ahmed Ahmad, sanctionné par la Fifa pour avoir enfreint aux règles d’éthiques. Cette réunion dont le but est de rechercher "l’union" autour du foot africain selon les termes de la faitière du foot mondial, va contraindre les trois candidats Ouest-Africains - le Sénégalais Augustin Senghor, le Mauritanien Ahmed Yahya et l’Ivoirien Jacques Anouma - à se désister au profit du magnat sud-africain.

En contrepartie, ils bénéficieront respectivement des postes de premier et deuxième vice-présidents et du conseiller spécial. Après moult tractations pendant plusieurs, les trois candidats vont finalement se ranger derrière le Sud-Africain une semaine après la fameuse proposition de la FIFA. Ensemble ils se sont retrouvés le weekend du 6 Mars autour du président de la FIFA Gianni Infantino, lors de la finale de la CAN U20 en Mauritanie pour tout finaliser. Et la voie a été dégagée pour Patrice Motsepe qui s’assoit en ce jour dans le fauteuil du président.

Une démarche de la Fifa qui surprend certains analystes du foot africain :"La FIFA ne le fait qu’en Afrique, en Europe on ne la verra jamais faire cela, ou sur d’autres continents. On parle de Motsepe, quelqu’un qui ne connait rien au foot, vous imaginez l’image que ça donne d’une des plus grosses intuitions du foot au monde (CAF), c’est quelqu’un qui ne connait rien au foot qui est appuyé par la FIFA, c’est invraisemblable", a lâché le journaliste Salim Baungally dans Radio Foot Internationale sur RFI le premier mars dernier.

Dirigeant de club

Patrice Motsepe est à la tête du club Mamelodi Sundowns depuis 2004, un club situé dans la ville de Pretoria dont le palmarès suscite l’admiration : 13 titres de championnat remportés dont 7 sous la présidence, l’équipe la plus titrée d’Afrique du Sud. A l'échelle continentale, ils vont gagner la Ligue des Champions en 2016. Un an plus tard ils remportent la Super Coupe d’Afrique.

L’homme d’affaires

A défaut d’être connu sur le plan sportif, le milliardaire de 59 ans l’est beaucoup plus dans le monde des affaires. Né en 1962 dans le township de Soweto, Patrice Motsepe a su frayer son chemin, et aujourd’hui il est le troisième homme le plus riche d’Afrique du Sud. Sa fortune est estimée à 2,6 milliards de Dollars et il est classé parmi les 10 meilleures fortunes du continent noir selon le magazine Américain Forbes.

Membre du Congrès national africain (ANC), le beau-frère du président Sud-Africain Cyrill Ramaphosa, connaît son ascension dans le monde des affaires à partir de 1994 où il devient le premier noir associé d’un cabinet d’avocat à la fin de l’Apartheid. Spécialiste du droit minier, il crée quelques années plus tard deux sociétés qui œuvrent dans le secteur minier, Future Mining et African Rainbow Mineral , qui constituent le socle de sa fortune.