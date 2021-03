Fin du rêve pour Anderlecht, Genk rejoint le Standard en finale

Les Mauves ont tout essayé, mais ils n'ont pas su surmonter l'écart de deux buts creusé par le Racing Genk. À l'efficacité, les Limbourgeois filent en finale (1-2), où ils retrouveront le Standard de Liège.

Si John van den Brom avait opté pour la même composition que celle alignée la semaine dernière à l'occasion de la victoire contre le Cercle de Bruges, Vincent Kompany avait opéré plusieurs changements. Exit Hannes Delcroix, blessé, Michel Murillo et Paul Mukairu, place à Elias Cobbaut, Anouar Ait El Hadj et Killian Sardella.

Et c'est le Sporting qui a tenté de prendre le jeu à son compte dès le premier coup de sifflet de Monsieur Lardot. Mais les Mauves ne parvenaient pas à amener le danger devant la cage de Maarten Vandevoordt. Au contraire des Limbourgeois qui allaient faire mouche dès leur première incursion dans le rectangle bruxellois.

Et c'est l'inévitable Paul Onuachu qui profitait d'un bon ballon de Daniel Munoz pour inscrire son 27e but de la saison (toutes compétitions confondues) et placer Genk sur la route de la finale de cette Coupe de Belgique.

Un but qui a eu le mérite de réveiller les Anderlechtois, plus menaçants dans la deuxième partie de la première période. Sans réussite, même s'il fallait une superbe détente de Maarten Vandevoordt devant Anouar Ait El Hadj pour permettre au Racing de rentrer au vestiaire avec l'avantage.

On pensait pourtant les Mauves capables de revenir dans le match, mais le Racing a su se montrer efficace en début de seconde période. Grâce à un débordement et un centre de Teo Bongonda, c'est Matt Miazga, en tentant d'intervenir devant Onuachu, qui poussait le ballon dans ses propres filets.

Suffisant pour tuer le match? Les Mauves ont mis du temps à digérer ce coup du sort, mais ils se sont totalement relancés en une seule action. Fautif sur Nmecha, Lucumi prenait la rouge et laissait son équipe terminer la rencontre à dix, avant qu'Adrien Trebel ne transforme le coup-franc suivant pour rendre espoir aux Bruxellois.

À onze contre dix, les Mauves ont poussé tant et plus, mais ont butté sur la bonen organisation limbourgeoise. Plus réaliste, le Racing Genk rejoint le Standard et disputera la sixième finale de Coupe de Belgique de son histoire, le Sporting va désormais devoir se reconcentrer sur le championnat et tenter d'arracher un ticket pour les playoffs 1.