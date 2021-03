🎥 Piqué, Dembélé, Jordi Alba: les buts les plus précieux du Barça en Coupe du Roi

Futur finaliste, le Barça retrace son parcours en Coupe du Roi en trois buts.

Dans tout juste un mois, le Barça retrouvera son bourreau de la Supercoupe, l'Athetlic Bilbao, en finale de la Coupe du Roi. Et pour patienter, le Barça retrace son parcours 2020-2021 à travers trois buts qui ont marqué la campagne catalane.

Le coup de tête de Gérard Piqué, d'abord, qui avait permis au Barça d'arracher les prolongations en demi-finale. La frappe de mule d'Ousmane Dembélé au premier tour à Cornella et, le plus symbolique, le but de Jordi Alba, sur un assist d'Antoine Griezmann, qui avait offert aux Blaugrana leur ticket pour la finale.

The best GâšœALS that have led us to the Copa del Rey Final - Only ☝ more month!



(1/3) This header by @3gerardpique was insane... đŸ€ŻđŸ™Œ pic.twitter.com/fGBAR8Izri — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 17, 2021