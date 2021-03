Genk: trois joueurs en quarantaine, mais pas de nouveau cas avant le Standard

Une bonne nouvelle pour les Limbourgeois avant de retrouver le Standard, vendredi soir.

Le Racing Genk a visiblement su retenir la propagation du coronavirus au sein de son noyau. Alors que Jesse Uronen, Bryan Limbombe et Tobe Leysen avaient été testés positifs la semaine dernière, les derniers tests effectués par les hommes de John van den Brom n'ont mis au jour aucun nouveau cas de Covid-19.

Les trois joueurs précédemment cités restent toutefois en quarantaine et ne pourront donc pas jouer vendredi contre le Standard, mais le Racing se fécilite que les "mesures strictes", mises en place depuis la semaine dernière, aient porté leurs fruits: "Et on espère que ça va durer", souligne le club dans son communiqué.