Mbaye Leye veut une réaction en championnat : "Le Standard a toujours été dans les dix premiers"

Ce vendredi soir en ouverture de la 31ème journée de Jupiler Pro League, Genk reçoit le Standard de Liège à la Luminus Arena (20H45).

Mbaye Leye pourra compter sur l'ensemble de son noyau pour ce choc contre Genk. "Aucun cas de Covid-19 et tout le monde est sur le pont sauf Zinho Vanheusden qui recommence à courir. Collins Fai ? Il retrouve ses sensations et est à 100% comme les autres joueurs. J'ai un noyau de 28 joueurs et il faut faire des choix. Quand il sera en mesure de nous aider, il sera titulaire", a expliqué le T1 des Rouches en conférence de presse.

"Notre dernier espoir d'accrocher ce wagon du top 4"

Samedi dernier, le Standard s'est qualifié pour la finale de la Coupe de Belgique en allant s'imposer à Eupen (0-1). "Il n'y a aucune euphorie, nous devions nous qualifier pour la finale. Nous devons directement nous remettre dedans et ce match contre Genk est important. Notre dernier espoir d'accrocher ce wagon du top 4. Cela conditionnera la fin de saison. Depuis l'introduction du football professionnel en 1974, le Standard a toujours été dans les dix premiers, je ne veux pas faire pire. Avec cette douzième position, le Standard n'est pas à sa place. Nous voulons être mieux classés et surtout avant une trêve internationale. Cette rencontre permet d'avancer dans le classement et d'avoir deux semaines où on peut travailler différement. C'est plus facile de passer ce break avec une victoire ou un match nul", a confié le technicien sénégalais.

"Ce sera un match super compliqué"

Ce vendredi soir en ouverture de la 31ème journée de JPL, place à Genk. "Une équipe qui est footballistiquement du même niveau que Bruges. Des qualités défensives et offensives. Les backs de Genk donnent l'impression d'être des attaquants voire des ailiers tant ils sont devant. Ce sera un match super compliqué pour nous car ils jouent au football. Beaucoup de mouvements avec Ito et Bongonda. Il faudra adopter un bon comportement tactique et faire preuve d'efficacité et de régularité", a conclu le coach du matricule 16.