Georges Mikautadze évoque sa sélection en équipe nationale : "Une fierté, une récompense et un encouragement"

Après avoir récemment paraphé un nouveau contrat avec le FC Metz, le deuxième meilleur buteur de D1B vient d'être sélectionné par la Géorgie dans le cadre des rencontres de qualification pour la prochaine Coupe du Monde.

Georges Mikautadze a empilé 18 buts cette saison avec le RFC Seraing et il vient d’être sélectionné par la Géorgie dans le cadre des rencontres de qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Il croisera le fer avec la Suède, l’Espagne et la Grèce lors de la prochaine trêve internationale.

"J’avais eu une discussion avec le coach Willy Sagnol, qui me suivait et m’a dit apprécier mon jeu. Je n’ai donc pas été totalement surpris par cette sélection, mais j’ai surtout ressenti une grande fierté. A titre personnel, mais aussi pour ma famille. Mes parents vivent en France, mais j’ai de la famille en Géorgie. Cette sélection, je la prends aussi comme une récompense et un encouragement", a expliqué le joueur âgé de 20 ans sur le site de Seraing.

© photonews

L'attaquant qui possède la double nationalité a dû faire un choix entre la France et le Géorgie. "Tout d’abord, il faut être réaliste et se rendre compte de la qualité des attaquants de l’équipe de France. Et puis, j’ai vraiment apprécié la démarche de Willy Sagnol. Même si je ne suis plus allé en Géorgie depuis 2011, ce pays compte énormément à mes yeux", a précisé le joueur formé à l'OL.

"Je suis bien conscient que ce prêt à Seraing aura été déterminant pour moi. Je me suis de suite bien senti ici, en totale confiance. Je veux vraiment remercier toutes les personnes qui m’ont accueilli ici. Grâce à mes prestations cette saison, Metz m’a offert un nouveau contrat, j’ai cette sélection qui vient d’arriver, c’est magnifique. Mais je n’ai pas envie de m’arrêter là, je suis quelqu’un qui a toujours envie d’en avoir plus", a prévenu Georges Mikautadze.