Un "énorme sentiment de frustration" pour les Hurlus

L'Excel Mouscron a encore craqué en fin de match et Jorge Simao n'a pas caché que c'était difficile à digérer.

Longtemps dominé, l'Excel Mouscron a pourtant longtemps tenu tête au KV OStende. Avant de craquer dans les arrêts de jeu. "Une fois de plus", regrette le coach des Hurlus.

"Aller de l'avant"

"C'est un match qui, à la fin, nous laisse un énorme sentiment de frustration. Parce qu'on a encore perdu des points dans les tout derniers instants et c'est très difficile à accepter", ajoute-t-il.

Mais Jorge Simao ne veut pas trop ressasser les points perdus et se tourne vers la suite. "Il y a deux façons de voir les choses. Soit, on baisse la tête. Soit, on continue à aller de l'avant. Rien n'est fini, il faut continuer à se battre et à travailler pour se sauver." Prochain rendez-vous dans deux semaines à Charleroi.