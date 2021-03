Quatre joueurs d'Eupen rejoignent leur sélection nationale

Ce samedi soir, Eupen a pris la mesure de Courtrai (2-0) lors de la 31ème journée de Jupiler Pro League.

Quatre joueurs d'Eupen vont rejoindre leur sélection nationale durant cette trêve internationale, à savoir Smail Prevljak, Knowledge Musona, Edo Kayembe et Aleksandar Boljevic. Dès aujourd'hui, ils se préparent avec les sélections de la Bosnie, du Zimbabwe, de la République Démocratique du Congo et du Monténégro pour les matchs de qualifications pour le Mondial 2022 qui dérouleront entre le 24 et le 31 mars.

Smail Prevljak et la Bosnie affronteront la Finlande (24/03), le Costa Rica en amical (27/03) et la France (31/03). Knowledge Musona et le Zimbabwe défieront le Botswana (25/03) et la Zambie (29/03). Edo Kayembe et la République démocratique du Congo joueront contre le Gabon (25/03) et contre la Gambie (29/03). Aleksandar Boljevic et le Monténégro croiseront le fer avec la Lettonie (24/03), Gibraltar (27/03) et la Norvège (30/03).