Ronaldinho inquiète son entourage

Le Ballon d'Or 2005 Ronaldinho aurait sombré dans la dépression, d'après un proche.

Le décès de la mère de Ronaldo de Assis Moreira, qu'on connaît bien sûr sous le nom de Ronaldinho, en février dernier aurait chamboulé l'ancienne star du PSG et du FC Barcelone. Le génie brésilien aurait depuis sombré dans la dépression : déjà enclin à faire la fête par le passé, il organiserait d'énormes fêtes dans son manoir au pays, invitant ses amis et "buvant du whisky, du gin et de la vodka du matin au lendemain", relate l'un de ses proches qui tire la sonnette d'alarme dans les colonnes d'AS. "C'est devenu fréquent depuis le décès de sa mère".

Ronaldinho était en effet très proche de sa mère, Doña Miguelina, décédée des suites du coronavirus. Déjà dans la tourmente l'année passée après avoir été arrêté en possession d'un faux passeport au Paraguay, l'idole brésilienne de 40 ans s'enfoncerait désormais dans l'alcoolisme, ce qui ne manque pas d'inquiéter ses fans et son entourage.