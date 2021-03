Thierry Henry prend position et quitte les réseaux

Le désormais ancien coach de Montréal s'est exprimé ce vendredi.

Face aux nombreux débordements qui polluent les réseaux sociaux, Thierry Henry a annoncé ce vendredi qu'il allait se retirer de Twitter et Instagram, sur lesquels il possède respectivement 2,3 millions et 2,7 millions d'abonnés. L'ancien attaquant de l'équipe de France indique qu'il ne reviendra pas "tant que les personnes en charge de ces réseaux ne mettront pas en place de mesures pour réguler leur plateforme avec la même férocité qu'ils le font pour protéger les copyrights."

"Le volume considérable de racisme, d'intimidation et de torture mentale qui en résulte pour les individus est trop toxique pour être ignoré, poursuit le champion du monde 1998. Il est beaucoup trop facile de créer un compte, de l'utiliser pour intimider et harceler sans conséquence et de rester anonyme. Jusqu'à ce que cela change, je désactiverai mes comptes sur toutes les plateformes sociales. J'espère que cela arrivera bientôt."