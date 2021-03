Mondial 2022 : Incroyable contre-performance de l'Allemagne, la France s'en sort en Bosnie-Herzégovine

Les derniers matchs de cette première série de rencontres qualificatives pour le Mondial 2022 se tenaient ce soir.

Groupe B : l'Espagne sans briller, la Grèce trébuche

L'Espagne recevait ce mercredi le Kosovo sur fond de géopolitique puisque Madrid n'a jamais reconnu l'existence de l'ancienne région serbe depuis son indépendance. Sur le terrain, pas de malentendu à la pause cependant : la Roja est au-dessus et mène de deux buts via Olmo (34e), déjà sauveur en Géorgie, et Torres (36e). Les Kosovars, cependant, réagissent en seconde période et recollent au score via Halimi (70e) ; l'Espagne se rassure dès la 75e (3-1, Moreno) mais n'aura pas forcément brillé.

La Grèce, de son côté, perd des points très importants à domicile face à une Géorgie vaillante qui ira chercher le partage via Kvaratshkelia (78e, 1-1), alors que les Grecs avaient profité d'un auto-but de Kakabadze juste avant pour prendre l'avantage. Les deux équipes restent cependant déjà à distance du duo Espagne-Suède dans ce groupe.

Groupe C : Sensi monte pour sauver l'Italie, ça patauge derrière

La Squadra aura fait le job en Lituanie : après avoir patiné pendant la première période, l'Italie a pu compter sur Stefano Sensi, monté à la pause, pour inscrire le seul but du match (48e, 0-1). Le médian de l'Inter permet donc aux Italiens de réaliser un 9/9 idéal et de faire le trou en tête. L'Irlande du Nord et la Bulgarie partagent l'enjeu de leur côté, prenant chacune leur premier point dans ce groupe C.

👀 | Monté au jeu à la mi-temps, il n'a fallu qu'une poignée de secondes à Stefano Sensi pour faire la différence ! ⚡ #LITITA pic.twitter.com/hSUqR8uQpO — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) March 31, 2021

Groupe D : Lloris et Griezmann portent la France, l'Ukraine accroché

La France a pu compter sur Hugo Lloris pour la sauver de l'ouverture du score bosnienne à Sarajevo, et a ensuite pu compter sur l'inévitable Antoine Griezmann pour aller chercher une courte victoire en Bosnie-Herzégovine (0-1). Les Bleus enchaînent donc après leur autre victoire à l'extérieur, au Kazakhstan, et font déjà la différence en tête du groupe car l'Ukraine a été, de son côté, accroché à domicile par les Kazakhs.

©️ | Hugo Lloris sauve les Bleus d'un superbe réflexe sur sa ligne ! 🧤🔥 #BOSFRA pic.twitter.com/fcCw1tKYc4 — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) March 31, 2021

Les Ukrainiens pensaient tenir leur première victoire dans ces qualifications grâce à un but du Gantois Roman Yaremchuk (20e), mais Muzhikov répondra à l'heure de jeu, offrant un premier point au Kazakhstan dans ces éliminatoires.

Groupe F : Cartons danois, israélien et écossais

Dans l'un des groupes les moins excitants de ces qualifications, on aura cependant vu des buts : le Danemark a été l'emporter 0-4 chez son rival direct à la qualification, l'Autriche (avec un but de Joakim Maehle); Israël, menée par la Moldavie, a renversé la situation pour finalement s'imposer 1-4 ; enfin, l'Ecosse a déroulé face aux Îles Féroe (4-0). Le Danemark trône en tête avec un 9/9, devant les Ecossais (5 points).

Groupe I : L'Angleterre malgré une erreur de Stones

Les Anglais se sont fait peur à Wembley : une grosse bourde de John Stones devant son rectangle avait permis à Moder d'égaliser à la 58e, répondant au penalty inscrit à la 19e minute par Harry Kane. L'Angleterre, cependant, prendra le dessus sur la Pologne (privée de Robert Lewandowski) pour finalement s'imposer 2-1 sur un but tardif de Harry Maguire sur un assist de ... John Stones (85e).

Les Three Lions sont talonnés au classement (9/9) par la Hongrie, qui a confirmé sa bonne forme en allant s'imposer aisément (1-4) en Andorre. Les Magyars comptent donc 7 points, un de plus que l'Albanie qui a été l'emporter au petit trot à Saint-Marin (0-2).

Groupe J : L'incroyable contre-performance allemande

C'est LE résultat de la soirée : l'Allemagne a été battue à domicile par la Macédoine du Nord, qui en profite ainsi pour ... dépasser la Mannschaft au classement, à la différence de buts. Le vétéran Goran Pandev avait ouvert le score à la surprise générale dans les arrêts de jeu de la première période, mais on pensait l'exploit en grand danger quand Gundogan égalise sur penalty à la 63e. Et alors qu'un point aurait suffi au bonheur macédonien, l'impensable se produit quand Elmas fait 1-2 à la 85e ; malgré de longues minutes de temps additionnel, l'Allemagne s'incline.

Le but d’Elif Elmas qui permet à la

Macédoine 🇲🇰 de s’imposer en toute

fin de match face à l’Allemagne ! 🔥pic.twitter.com/sRNRgiMYq6 — Fenerbahçe SK France 🇫🇷 (@Fenerbahce__FR) March 31, 2021

En tête de la poule, on retrouve l'Arménie qui a renversé la Roumanie plus tôt dans la soirée. L'Islande, de son côté, l'a emporté au Liechtenstein (1-4) et prend là ses trois premiers points.