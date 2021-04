L'Antwerp a offert son premier contrat professionnel à deux jeunes joueurs du club, dont un en provenance du KV Courtrai.

L'Antwerp a annoncé offrir leur premier contrat à Laurit Krasniqi, défenseur de 19 ans, et Gwendal Degallaix, attaquant de 18 ans. Krasniqi signe pour un an et Degallaix pour trois. Degallaix arrive du KV Courtrai où il était formé jusqu'ici.