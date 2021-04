Mbaye Leye fier de ses troupes : "J'ai vu du caractère et du football"

Ce dimanche soir, le Standard de Liège a pris la mesure de la Gantoise lors de la 32ème journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège a renoué avec la victoire en championnat contre La Gantoise. Pourtant mené au score après avoir offert deux penaltys, le matricule 16 égalisera via Muleka avant de prendre les commandes de la rencontre grâce à un but de Michel-Ange Balikwisha. "C'était très équilibré en première période. Avec les deux penaltys, nous aurions pu recevoir un coup sur la tête. Mais mes joueurs ont bien réagi en seconde période et j'ai vu du caractère et du football. Nous avons été bons et avons répondu présents dans les duels en seconde période. Avec cette victoire, l'espoir d'être dans le top 8 est bien là. Il faut continuer de la sorte", a confié Mbaye Leye à l'issue de la rencontre.

"Nous avons eu de la chance que ce ne soit pas 0-2"

Le T1 des Rouches a encouragé ses troupes à la pause. "Nous étions plus dans la réaction, et notre gardien a maintenu aussi l'équipe. Nous avons eu de la chance que ce ne soit pas 0-2. Nous nous surpassons car nous sommes sur la dernière ligne droite. Il fallait sortir de sa zone de confort. La régularité sera là au fur à mesure", a ajouté le technicien sénégalais.

Joao Klauss était absent ce dimanche. "Il a reçu un coup à Genk, et il boitait juste après. Il ne s'est entraîné que deux fois depuis. On espère qu'il sera prêt pour le match à Eupen", a conclu Mbaye Leye.