Flick respecte le PSG: "Des joueurs hors-normes"

Ce mercredi soir, c'est jour de remake de la dernière finale de la Ligue des Champions.

Vainqueur du Paris Saint-Germain en finale de la précédente édition (1-0), le Bayern Munich partira forcément favori au moment de recevoir le club de la capitale ce mercredi (21h) en quart de finale aller de la Ligue des Champions. L’entraîneur des Roten, Hansi Flick, se méfie malgré tout des Parisiens, lui qui a toujours en mémoire la démonstration de force sur le terrain du FC Barcelone (4-1) en 8e de finale aller.

"Tout le monde a vu les qualités du PSG à Barcelone. Ils ont une grande charnière avec Marquinhos et Kimpembe, et devant avec Neymar, Mbappé, Di Maria, Kean… Ce sont d’excellents joueurs. Des joueurs hors-normes, chacun peut faire la différence, a encensé le technicien allemand pour RMC Sport. Ils savent faire les bons choix, amènent de la qualité, offensivement, ils mettent du rythme et ils ont une bonne technique. C’est une équipe qu’on prend plaisir à regarder."

Robert Lewandoswki et Serge Gnabry d’un côté, Marco Verratti, Leandro Paredes, Alessandro Florenzi, Layvin Kurzawa et Mauro Icardi de l’autre… Ce choc se disputera malheureusement sans plusieurs têtes d’affiche dans un camp comme dans l’autre.