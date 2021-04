Exclusif - Malines va se séparer de Sofiane Bouzian

Sofiane Bouzian ronge son frein : après des débuts prometteurs face à Anderlecht, le jeune gardien du KV Malines n'a plus obtenu de temps de jeu. Il va tenter de lancer sa carrière ailleurs.

Sofiane Bouzian (20 ans) arrive en fin de contrat au terme de cette saison et ne devrait pas être prolongé par le KV Malines. L'international marocain en équipes d'âge, qui avait fait ses débuts en D1A la saison passée face au RSC Anderlecht et avait marqué des points, n'a cependant pas pu obtenir de temps de jeu par la suite. Des options existent, mais rien de concret n'a encore été trouvé pour le jeune portier.

"J'étais présent pour ses débuts, sur le banc", se rappelle pour nous Dieter Van Tornhout, alors coach adjoint au KV Malines. "Il avait bien joué et je pense qu'il a de vraies qualités. Il doit juste améliorer sa relance et son jeu au pied, mais les gardiens de but ont le temps. Les clubs vont toujours préférer l'expérience. Oui, je dirais qu'il peut percer en Pro League, mais c'est presque impossible pour un gardien si jeune d'obtenir du temps de jeu si le titulaire ne se blesse pas".