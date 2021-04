Exclusif- Alessandro Ciranni : "Mouscron a respecté sa parole, nous avons été payés"

Les temps sont durs à Mouscron : menacé de relégation sportive, le club l'est désormais également sur le plan administratif, les joueurs n'ayant semble-t-il pas été payés dans les temps. "Ce n'est pas tout à fait vrai", nous explique Alessandro Ciranni ...

Alessandro, êtes-vous prêts pour les deux dernières finales de la saison ? Un programme chargé, avec l'Antwerp et Bruges ...

Nous sommes totalement prêts. Bien sûr, ce sont deux solides adversaires, il faut le reconnaître, mais cette saison, les grandes équipes nous ont plutôt bien réussi. Nous sommes assez ambitieux pour nous dire qu'on prendra des points.

À quel point le stress de la relégation est-il présent dans le vestiaire ? Vous êtes la seule équipe de bas de classement à ne pas avoir gagné ces dernières semaines ...

Bien sûr qu'il y a du stress et qu'on sait qu'il faut prendre des points. Il y a quelques semaines, nous ne pensions qu'à cette 16e place, et jusqu'à ces dernières minutes à Charleroi, ça allait encore bien. Maintenant, c'est la dernière place qu'il faut éviter. Le barrage, si tu ne le gagnes pas, ce n'est pas la peine de jouer en D1A ...

Si tu ne gagnes pas un match de barrage pour le maintien, tu ne mérites pas la D1A

C'est offensivement que le bât blesse à l'Excel, avec 28 buts en 32 matchs. Vous êtes derniers à ce classement-là aussi.

C'est une regrettable statistique, en effet. Nous avons franchement de la qualité au sein du noyau. Mais surtout durant les 10 premiers matchs, nous marquions à peine ... Et nous prenons aussi trop de buts en fin de match. C'est fou, parce qu'on insiste énormément là-dessus à l'entraînement ...

Ces derniers jours, et j'ai presque envie de dire comme souvent, on a beaucoup parlé extra-sportif à Mouscron ...

(il nous interrompt) Oui, on le lit et on l'entend également. J'ai même entendu dire que nous serions en grève à l'approche du match contre l'Antwerp alors qu'en fait, nous avons juste reçu deux jours de congé. Et concernant les paiements, je veux apporter des clarifications. Nous avons une excellente relation avec la direction. Le mois passé, ils ont prévenu qu'ils nous paieraient avant le 10 du mois, et c'était le cas ; ce mois-ci, ils avaient promis la même chose, et c'est chose faite ce jeudi.

Nous avons été payés ce jeudi, comme promis par la direction

L'obtention de la licence ne sera cependant pas une sinécure. En tant que capitaine, es-tu tenu au courant ?

C'est toujours difficile ici, c'est un fait, mais je sais que les personnes responsables feront ce qui doit être fait. C'est à nous de faire ce qu'il faut également sur le terrain pour aller chercher le maintien, ce qui se passe en coulisses n'est pas de notre ressort. Il y a toujours un regard négatif sur Mouscron, mais je n'ai que du positif à dire sur le club. Nous sommes payés et le club essaie de nous mettre dans les meilleures conditions pour faire notre job au mieux.

Propos recueillis en néerlandais par Dennis Rosiers.