Musona a des regrets: "Nous avons eu de très bonnes occasions pourtant..."

Le milieu de terrain, prêté par Anderlecht, est tout de même venu se présenter à la presse après la grosse claque reçue ce vendredi contre le Standard.

Le score est lourd, très lourd pour les Pandas. Après une première période assez équilibrée, avec des occasions de part et d'autre, les joueurs de Benat San José ont explosé en plein vol et s'inclinent sur le score de 0-4.

Knwoledge Musona a analysé la rencontre de ses couleurs: "C'est difficile d'expliquer, car nous avons eu des occasions en première période, de très grosses même. C'est vraiment le même problème depuis quelques semaines, nous baissons pavillon après la pause. Malheureusement on a perdu, mais si on regarde le début de la rencontre on ne mérite pas de perdre".

Ensuite, le numéro 10 parle avec beaucoup de cynisme: "La différence? Ils ont marqué des buts, pas nous". Oui, le football c'est parfois aussi simple que ça.