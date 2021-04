Samuel Bastien : "Quand tout le monde est concentré à 110%, nous pouvons faire très mal"

Ce vendredi soir en ouverture de la 33ème journée de Jupiler Pro League, le Standard de Liège est allé s'imposer 0-4 du côté d'Eupen. Cette victoire permet aux Rouches de se hisser provisoirement à la 7ème place de D1A.

Le Standard de Liège s'est largement imposé au Kehrweg ce vendredi soir mais le début de rencontre fut pourtant difficile pour le matricule 16. "La première mi-temps fut compliquée car nous avons manqué de justesse dans le jeu et il y avait beaucoup de déchets techniques. Cela nous a fait beaucoup de tort", confie Samuel Bastien.

Les Rouches ouvriront le score juste avant la pause via Amallah puis planteront trois goals en seconde période. "Nous avons réglé tout cela en deuxième mi-temps et nous avons réussi à dérouler. Marquer quatre buts ici n'est pas évident mais quand tout le monde est concentré à 110%, nous pouvons faire très mal", souligne le médian.

"Certes, j'ai eu des difficultés cette saison mais je n'ai pas baissé les bras"

Les Liégeois ont véritablement fait preuve de réalisme ce week-end. "Quand nous marquons plus rapidement, c'est plus facile. Quand nous tuons le match, tout le monde est en confiance et nous parvenons ainsi à développer notre jeu", précise l'ancien joueur du Chievo Verone avant d'évoquer sa situation personnelle. "Si ça va de mieux en mieux ? Oui, c'est vrai. Certes, j'ai eu des difficultés cette saison mais je n'ai pas baissé les bras et je travaille afin d'aider l'équipe", explique Bastien auteur d'un joli assist sur le quatrième but liégeois. "J’aurais pu tomber si le gardien me touchait mais j’ai vu Max (Lestienne) au deuxième poteau. De plus, nous avions parié qu’il marquerait. Étant donné que c’est moi qui donne l'assist, je n’ai pas perdu", a conclu Bastien.