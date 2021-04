Anouar Aït El-Hadj a couru comme un dératé : "Et c'est pour ça qu'il atteindra le top"

Si on souligne souvent les qualités techniques d'Anouar Aït El-Hadj, le milieu de poche du RSCA est également très actif sur le terrain.

Les progrès d'El-Hadj depuis cette saison sont impressionnants et s'il a débuté le match d'hier sur le flanc, le jeune anderlechtois passera le match à courir un peu partout, revenant souvent là où il se sent le mieux - au coeur du jeu. Si ces derniers mois, Roberto Martinez a les yeux souvent tournés sur Neerpede et le Lotto Park, nul doute que Anou, comme ses équipiers l'appellent, a marqué des points.

Et pas que sur le plan purement technique : son activité était à souligner ce dimanche : "Combien de kilomètres Anouar court-il par match ? Je dirais 13,5 sans problème", estime Vincent Kompany, dont on suppose qu'il ne lance pas le chiffre, assez précis, au hasard. "C'est une qualité qui le rend unique et qui peut aussi l'aider en vue de la sélection nationale. Il a aussi travaillé défensivement et c'est important, car Mata n'est pas un joueur contre lequel il est facile de jouer", pointe le coach du RSCA. "Anouar peut avoir un match moins bon, mais les kilomètres qu'il court, on ne lui enlève jamais".