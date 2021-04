Deux options d'achat trop chères pour Malines?

Ils ont tous les deux convaincus en jaune et rouge, mais ils ne sont pas certains de prolonger leur bail derrière les Casernes.

Maryan Shved et Ferdy Druijf pourraient disputer leur dernier match avec le Kavé le week-end prochain. L'Ukrainien et le Néerlandais ont pourtant séduit à Malines, où ils disputent une bonne saison, mais les options d'achats sont trop élevées, selon Het Laatste Nieuws.

Le Celtic l'a fixée à plus de trois millions d'euros pour Maryan Shved, auteur de deux buts et trois assists en championnat cette saison. L'AZ a fixé l'option d'achat à 1,2 millions d'euros pour Ferdy Druijf. Là encore, c'est trop cher pour le Kavé, mais la direction malinoise a bien l'intention de négocier avec les deux clubs et espèrent les conserver dans son effectif.