Beerschot-Standard, STVV-Anderlecht, Bruges-Mouscron... les arbitres de la 34e journée

La phase classique de la Pro League connaîtra son épilogue dimanche soir, mais c'est samedi que débutera la 34e journée de championnat. Bram Van Driessche (Charleroi-Eupen) et Lothar Dhondt (Antwerp-Genk) ouvriront le week-end.

C'est Erik Lambrechts qui arbitrera le duel entre le Standard et le Beerschot, décisif dans la course aux playoffs 2. Nicolas Laforge sera chargé du déplacement d'Anderlecht au STVV, tandis que Jonathan Lardot sifflera au Jan Breydel, où Mouscron doit accrocher un point pour s'assurer les barrages.

Kevin Van Damme (OHL-Waasland), Lawrence Visser (Zulte Waregem-Gand), Alexandre Boucaut (Ostende-Cercle) et Wim Smet (Courtrai-Malines) seront les quatre autres arbitres actifs ce week-end en Pro League.

Find out the appointments for matchday 3️⃣4️⃣ of the @ProLeagueBE 🧐



🇳🇱 - https://t.co/gZgy24r4fc

🇫🇷 - https://t.co/UY9Ad2Lp7x pic.twitter.com/d02LGvDxfq