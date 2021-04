🎥 L'Union détruit Bruges NXT

Déjà sacré, l'Union n'a pas l'intention de laisser filer la fin de saison.

Ce vendredi, en ouverture de la 27ème journée de la D1B, l'Union Saint-Gilloise se rendait à Lokeren pour y retrouver la lanterne rouge, Bruges NXT. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les joueurs de Felice Mazzu n'ont pas fait le déplacement pour rien.

Ils se sont en effet imposés largement, sur le score de 0-4. Les buts unionistes ont été inscrits par Lynen(16'), Shinton O.G. (35'), Bager (42') et Sigurdarson (48'). Au classement, l'Union est champion, et les points d'avance n'ont plus la moindre importance.