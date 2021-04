JPL : remontada de l'Antwerp face à Genk, au terme d'une fin de match de folie

L'Antwerp et Genk clôturaient la saison régulière avec un choc pour la deuxième place.

Les visiteurs pouvaient compter sur Paul Onuachu. Le Nigérian se montrait dangereux avant d'ouvrir le score (22e) pour mettre le Racing dominateur aux commandes de la partie. Ce but secouait l'Antwerp mais Genk restait la formation la plus dangereuse et rentrait à la pause avec un but d'avance.

Après le repos, le Matricule 1 revenait avec de bien meilleures intentions. De Laet passait tout près de l'égalisation avant que Refaelov puis Mbokani n'alertent encore Vandevoordt. Pourtant, c'est Genk qui doublait la mise par Onuachu, après un penalty provoqué par De Wolf. Le Nigérian se faisait justice (64e) tout seul.

Mais l'Antwerp restait dangereux via Refaelov, Mbokani et Lamkel Zé, et ce dernier (67e) réduisait le score et déclenchait une folle fin de rencontre. Refaelov trouvait le poteau sur un tir à distance, l'Antwerp poussait et finalement Mbokani (90e) égalisait sur le fil, bien servi par Refaelov.

On pensait la partie terminée mais dans les arrêts de jeu pourtant, les hommes de Vercauteren n'en restaient pas là et Refaelov à nouveau décisif, servait Batubinsika pour le but de la victoire.

A l'aube des PO1, l'Antwerp s'offre une victoire de follie face au troisième, et conserve sa place de dauphin pour ponctuer la saison régulière. Genk voit sa série de rencontres sans défaites stoppée nette et pourrait voir Anderlecht lui prendre sa place.