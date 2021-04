Merveille Bope Bokadi n'a pas été épargné par la poisse depuis son arrivée au Standard de Liège

Après deux ruptures des ligaments croisés du genou, l'international congolais avait fait son retour sur les terrains l'été dernier. Après une bonne préparation, il était vite devenu incontournable dans le onze liégeois et était même devenu le patron de la défense.

Merveille Bope Bokadi réalisait une très bonne saison au Standard de Liège où il était devenu le patron de la défense. "Merveille a effectué une saison exceptionnelle. Il est l'un des joueurs les plus importants et il a démontré les valeurs du club sur le terrain depuis le début de la saison", avait déclaré Mbaye Leye, un brin dépité malgré la victoire des siens ce dimanche soir. Durant cet exercice 2020-2021, le joueur âgé de 24 ans avait disputé 44 rencontres toutes compétitions confondues (5 buts et 1 assist).

Toutefois, l'international congolais (25 sélections) a de nouveau été frappé par la malchance dimanche dernier. Après deux ruptures des ligaments croisés du genou, en octobre 2017 face à Anderlecht et en septembre 2019, contre Lommel en Coupe de Belgique, l'ancien joueur du TP Mazembe a été victime d'une rupture du tendon d'Achille gauche contre le Beerschot lors de la 34 ème journée de Jupiler Pro League.

© photonews

Pas encore à 100%, il ne devait pas être repris à la base comme l'avait confié Mbaye Leye à l'issue de la rencontre. Noë Dussenne étant malade le week-end dernier, le staff liégeois avait dû sélectionner Bokadi. Monté à la 69e minute à la place de Joao Klauss, il a dû céder sa place un quart d'heure plus tard. La scoumoune !



Le Standard de Liège a fait savoir qu'il serait opéré ce lundi soir et qu'il serait indisponible entre 4 et 6 mois. Le milieu de terrain polyvalent manquera donc la finale de la Coupe de Belgique dimanche contre Genk, les Playoffs 2 mais aussi la préparation du prochain exercice.