Au tour de Milan....

Ils ne sont plus que trois...

Et de 9 ! Après Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham, l'Inter et l'Atletico Madrid, c'est au tour du Milan AC de tourner le dos à la Super Ligue. Le club lombard a officialisé la nouvelle ce mercredi.

"Nous avons accepté l'invitation à participer au projet Super Ligue avec la véritable intention d'offrir la meilleure compétition européenne possible aux fans de football du monde entier et dans le meilleur intérêt du club ainsi que celui de nos fans. Le changement n'est pas toujours facile, mais l'évolution est nécessaire pour progresser, et les structures du football européen ont évolué et changé au fil des décennies. Cependant, les voix et les préoccupations des fans du monde entier ont été clairement exprimées à propos de la Super Ligue, et l'AC Milan doit être sensible à l'appel de ceux qui aiment ce merveilleux sport. Nous continuerons à travailler dur pour proposer un modèle durable de football", peut-on lire dans un communiqué publié sur le site officiel des Rossoneri.

Il ne reste plus que trois clubs protestataires : le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus.