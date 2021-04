🎥 Coup du foulard: l'assist génial d'Angel Di Maria en Coupe de France

Un superbe assist pour l'offensif argentin du PSG.

Sans Kylian Mbappé, laissé au repos, le PSG n'a pas tremblé en quart de finale de la Coupe de France. Portés par un triplé de Mauro Icardi et un but de Neymar, les Parisiens ont facilement disposé d'Angers (5-0) pour valider leur ticket pour le dernier carré. Avec, en prime, un superbe assist d'Angel Di Maria sur le quatrième but parisien.