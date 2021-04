Genk-Standard, version 2017-2018: Renaud Emond, au bout du froid

Pour la troisième fois, Genk et le Standard vont se retrouver en finale de la Coupe de Belgique. La seconde confrontation s'est déroulée en mars 2018, et la victoire des Rouches allait les lancer vers d'excellents playoffs.

Ce mercredi, nous sommes revenus ensemble sur la finale de la Coupe de Belgique version 1999-2000, qui avait vu la large victoire des Limbourgeois sur le score de 4-1. Ce jeudi, place à la finale de la saison 2017-2018.

Si la première avait été jouée sous le soleil du mois de mai, cette deuxième se dispute dans le froid polaire de mars. Il gèle sur les hauteurs de Bruxelles... un froid qui va tétaniser les 22 acteurs. Les deux équipes, qui sont hissées en playoffs 1, ont dû batailler ferme pour le faire puisqu'elles se sont qualifiées lors de la dernière journée.

Pour le Standard, c'est même une remontada à Ostende, orchestrée par la montée au jeu de Carcela, qui renverse une situation de 2-0 pour les Côtiers en une victoire 2-3 des Liégeois.

Cette finale n'est pas excitante. D'un côté, Philippe Clement, de l'autre Ricardo Sa Pinto: les deux hommes ne semblent pas prendre le moindre risque, tant et si bien qu'on va en prolongations. A peine le temps de compter si tous nos orteils sont présents que Renaud Emond, dans un angle impossible, trompe Vukovic de la tête pour le seul et unique but du match.

La suite des prolongations, c'est une énorme perte de temps de la part des Liégeois qui s'en vont donc remporter la 8ème Coupe de Belgique de leur histoire. Par la suite, les Rouches allaient revenir tambour battant sur le Club de Bruges, mais ce sont ces derniers qui ont coiffé les lauriers, à Sclessin, après un but de Vossen qui reste encore en travers de la gorge des Liégeois.

Genk: Vukovic, Mata, Aidoo, Colley, Nastic, Seck, Malinovskyi, Pozuelo, Buffel, Karelis, Ndongala.

Standard: Gillet, Cavanda, Luyindama, Koutroubis, Fai, Cimirot, Marin, Edmilson, Carcela, Mpoku, Emond.