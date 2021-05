Arthur Theate, un match 5 étoiles ponctué d'un but: "Pour tous les gens qui ont cru en moi"

Arthur Theate était certainement l'homme le plus heureux du vestiaire après la rencontre.

S'il y a bien un joueur d'Ostende qui était heureux après la large victoire des Côtiers sur les Principautaires, c'est Arthur Theate. Tout le monde connait désormais le parcours du jeune défenseur, qui est passé par l'Académie du Standard.

La victoire de son équipe, plus son but, il n'en fallait pas plus pour qu'il puisse arriver en conférence de presse avec un large sourire: "Je n'avais pas un sentiment de frustration après mon but", déclare-t-il. "J'étais juste heureux, pour ma maman et ma famille, et pour toutes les personnes qui ont eu confiance, comme le coach."

Cependant, en perfectioniste qu'il est, il pointe sur le gros problème de cette soirée: les deux buts encaissés. " C'est le point noir de la soirée. Nous étions trop relâchés, on joue un coup franc trop vite par exemple. Le coach a eu les bons mots à la mi-temps, cela nous a aidé".