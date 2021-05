La Finlande, adversaire des Diables à l'Euro, s'inquiète pour sa star, touchée à la cheville

Teemu Pukki ne jouera pas le dernier match cette saison, mais sa blessure est surtout un sérieux motif d'inquiétude pour le sélectionneur finlandais.

Norwich City ne pourra plus compter sur son meilleur buteur cette saison. Assuré du titre en Championship et de son retour en Premier League depuis de nombreuses semaines, le club confirme que Teemu Pukki est touché aux ligaments de la cheville et manquera le dernier match de sa saison.

Meilleur buteur des Canaries cette saison (26 buts en championnat), le Finlandais va rentrer à Tottenham, club auquel il appartient, pour poursuivre sa rééducation. Et croiser les doigts pour être prêt pour le coup d'envoi de l'Euro.

Du haut de ses 30 buts en 88 matchs, Teemu Pukki est l'homme fort de la sélection finlandaise, qui affrontera les Diables Rouges le 21 juin après avoir déjà croisé le Danemark (12/06) et la Russie (17/06).