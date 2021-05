Paul Van Himst monte au créneau pour défendre le transfert de Refaelov

Anderlecht mise beaucoup sur les jeunes et la récente signature de Lior Refaelov, 35 ans, pose des questions chez certains.

Suite aux critiques du transfert de Lior Refaelov, l'icône du club Paul Van Himst a pris la défense du désormais ex-Anversois qui arrive gratuitement.

En effet, selon Van Himst, son arrivée à Bruxelles est une décision judicieuse : "Il deviendra une valeur ajoutée, et il offre des possibilités au niveau des changements. C'est nécessaire dans le football d'aujourd'hui qui est devenu bien plus difficile et exigeant", peut-on lire dans Voetbal Primeur.

Paul Van Himst fait ainsi référence au niveau d'exigence élevé du football moderne, au niveau physique et des blessures, évoquant également le rôle des arbitres dans la protection des joueurs : "D'après moi, les arbitres devraient donner plus de cartons rouges. Je vois parfois des joueurs qui se lancent, et neuf fois sur dix c'est avec l'intention de blesser. C'est devenu une grave."