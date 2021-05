🎥 Violences lors du dernier entraînement de Feyenoord avant le 'Klassieker' contre l'Ajax

Même sans supporters au stade et malgré l'Ajax déjà champion, le 'Klassieker' reste une rencontre très spéciale pour les supporters.

Ainsi, alors que Feyenoord était à son dernier entraînement avant le choc, la police a dû intervenir dans une situation qui a dégénéré. En effet, il est de tradition que les supporters viennent encourager et booster le moral de leurs joueurs avant un match aussi important.

Toutefois, une situation hors de contrôle a donné lieu à des affrontements entre la police et des supporters de Feyenoord car en raison des mesures sanitaires, les supporters n'ont pas été autorisés à venir assister à cet entraînement.

Politie en ME hebben charges uitgevoerd tegen Feyenoordfans die zich bij het trainingscomplex in Rotterdam hadden verzameld.



Vanochtend was de laatste training van de club voor De Klassieker tegen Ajax. #feyaja pic.twitter.com/atSBsn8zRZ