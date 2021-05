Kevin De Bruyne revient sur la victoire face au PSG

Manchester City connait une fin de saison canon et vise désormais la Ligue des Champions pour concrétiser ses rêves.

Lors des deux 1/2 finales de Ligue des Champions, Manchester City avait dominé même surclassé le PSG pour se hisser en finale de la prestigieuse compétition, qui est un objectif depuis la reprise du club.

Kevin De Bruyne a de nouveau joué un rôle primordial dans cette campagne des Citizens : "À la fin du match, je n’étais pas spécialement soulagé à cause de la manière dont le match s'est déroulé, surtout après le carton rouge. A ce moment, vous avez le sentiment qu'il y a une grande chance de ne pas perdre. Et plus on arrivait à la fin, plus on était heureux de savoir qu'on allait jouer la finale, jusqu'au coup de sifflet final où on a pu souffler", a confié le Belge à Sky Sports.

Défait 1-2 hier contre Chelsea en Premier League (sans Kevin De Bruyne), City et les Blues se retrouveront à Istanbul le 29 mai pour la grande finale.