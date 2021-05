🎥 Eredivisie : Loïs Openda et Yorbe Vertessen (buteurs) accrochent l'Europe, les relégués sont connus

Neuf rencontres étaient au programme de la 33e et avant-dernière journée d'Eredivisie. 

L'ADO Den Haag a vu son sort fixé par Willem II et Mike Trésor Ndayishimiye qui était titulaire. La lanterne rouge a perdu 1-4, lourde défaite synonyme de relégation, tout comme VVV Venlo (avant-dernier) qui n'a pas fait le poids sur la pelouse du champion, l'Ajax (3-1).

Emmen réalise donc la meilleure opération avec sa victoire (3-1) face à Heerenveen, même si leur 16e place actuelle est une place de barragiste. Ils seront en lutte lors de l'ultime journée avec Willem II notamment qui possède un point d'avance.

Dans les autres rencontres, le PSV de Yorbe Vertessen (titulaire et buteur) s'est assuré de la 2e place devant l'AZ, qui ne peut plus être rejoint au classement par le Vitesse Arnhem de Loïs Openda, accroché (3-3) par le Fortuna Sittard avec une égalisation du Belge dans les arrêts de jeu. Un point précieux qui assure à Vitesse de conserver sa quatrième place et d'obtenir un billet européen.