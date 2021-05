Deux nouveaux renforts pour le RFC Liège

Les Sang et Marine prolongent leur recrutement en vue de la saison prochaine.

Le RFC Liège n'a pas caché ses ambitions pour la saison prochaine L'objectif sera de jouer la montée pour retrouver le foot pro dans un peu plus d'un an.

Et le recrutement va d'ailleurs dans ce sens. Après les arrivées de Jérémy Perbet et de Nathan Gosselain, deux nouvelles recrues viennent renforcer les rangs liégeois: Midou Mouhli et Florian Gendebien se sont engagés pour la saison prochaine.