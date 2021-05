Mbaye Leye explique la sortie de Siquet et la nouvelle absence de Lestienne sur le banc liégeois

Ce jeudi après-midi, le Standard de Liège s'est incliné contre le KV Malines (1-2) lors de la troisième journée des Playoffs 2. Les Rouches sont derniers du groupe, alors que le KaVé s'est emparé de la place de leader.

Mbaye Leye pouvait compter sur le retour d'Hugo Siquet pour la réception de Malines. Le back droit était aligné d'entrée de jeu, mais a dû sortir peu après la demi-heure de jeu et a été remplacé par Tapsoba. "Il n'est pas blessé, ce fut un choix tactique. Il fallait être plus offensif sur le côté et nous étions trop bas. Puis, il revenait de blessure et il fallait faire un changement pour apporter plus de profondeur à droite", a confié Mbaye Leye à l'issue de la rencontre.

Gojko Cimirot a lui aussi dû être remplacé, mais à la pause. "Il était un peu blessé aux adducteurs et n'était pas à 100%."

Maxime Lestienne était à nouveau absent de la feuille de match. "Un choix sportif car j'ai beaucoup de joueurs à disposition et les autres sont en bonne forme comme l'atteste la montée au jeu de Tapsoba. Maxime réagit positivement et travaille dur pour revenir. Nicolas Gavory avait connu cela et il est bien revenu en bossant à fond. Nous sommes dans une reconstruction et tout passe d'abord par l'entraînement dans notre façon de faire. Après, nous faisons des choix par rapport aux joueurs qui vont nous apporter quelque chose le jour du match", a conclu Mbaye Leye.