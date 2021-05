Buffon a un favori pour l'Euro et ce n'est pas l'Italie

L'Italien, qui va quitter la Juventus, a donné son avis sur le prochain championnat d'Europe en juin prochain.

Ancien gardien de l’Italie, Gianluigi Buffon (43 ans, 8 matchs en Serie A cette saison) place la Squadra Azzurra parmi les possibles vainqueurs de l’Euro cet été. Mais pour le portier de la Juventus Turin, les champions du monde français sont incontestablement les favoris de la compétition.

"L'équipe favorite de cet Euro, pour sa qualité individuelle, collective et pour le nombre de grands joueurs qu'elle possède, c'est la France, a tranché l’Italien dans des propos relayés par beIN Sports. Elle a deux équipes et demie d'une valeur exceptionnelle et un grand entraîneur sans aucun doute. Et derrière la France, je dirais l'Italie, l'Allemagne, la Belgique et l'Espagne. Et je dirais aussi l'Angleterre qui a beaucoup progressé."

Il est vrai que le sélectionneur Didier Deschamps a l’embarras du choix avant l'annonce de sa liste mardi soir.