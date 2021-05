🎥 Youri Tielemans, héros des Foxes : "Je ne trouve pas les mots"

Youri Tielemans et Leicester City soulĂšvent la FA Cup !

Youri Tielemans et Leicester City ont remporté la première FA Cup de leur histoire : "Quel moment, je suis vraiment comblé, je ne trouve pas les mots"; confiait le Belge au micro de BT Sport après la partie.

Le Diable a régalé avec un but magistral (à revoir ici) qui offre la coupe aux Foxes : "J'ai mis quelques buts dans ma carrière, mais là c'était spécial de marquer en finale de la FA Cup. Je ne peux pas penser à un meilleur but que celui-ci. Je le dédie à tous nos supporters et à notre président. Son père aurait été fier."

"Je suis encore aux anges, c'est super pour nous, pour nos supporters qui n'ont pas pu venir. Kasper schmeichel nous a sauvé, il mérite d'être mis en avant, ses arrêts nous ont permis de rester dans le match", poursuit l'ancien Anderlechtois.

Leicester retrouvera Chelsea mardi à Stamford Bridge en championnat, les deux formations sont en course pour accrocher la Ligue des Champions : "J'espère que nous gagnerons ce match là également, car il est vraiment très important pour nous. Après cela, nous pourrons bien terminer la saison et célébrer."