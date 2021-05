🎥 Un but magistral de Tielemans offre la première FA CUP de l'histoire de Leicester !

Devant plus de 20.000 spectateurs à Wembley, les Foxes ont créé l'exploit grâce à un but extraordinaire de Youri Tielemans !

Vu la fin de la saison, Chelsea était on ne peut plus favori pour cette 140ème finale de FA Cup de l'histoire contre Leicester. En première mi-temps, on ne voit rien de tout cela car les deux équipes se regardent dans le blanc des yeux. Tielemans et Castagne, titulaires, se donnent dans ce premier acte très physique.

Après la pause, c'est toujours autant fermé... jusqu'à l'éclaircie de la rencontre. Seul aux 30 mètres, Youri Tielemans décoche une frappe énorme qui vient trouver la lucarne de Kepa (63', 0-1). La suite, c'est une attaque-défense car Leicester va jouer de plus en plus bas.

Dans les buts, Kasper Schmeichel fait le boulot et sort deux arrêts incroyables sur une tête de Chilwell puis sur une demi-volée de Havertz. Dans les dernières secondes, une action polémique vient à nouveau frapper le foot anglais. Un long ballon vers Chilwell finit par rentrer dans le but après une partie de billard. Chelsea fête le but... mais le VAR vient annuler le but pour une position de hors-jeu d'un petit centimètre.

Leicester remporte donc la toute première FA Cup de son histoire, avant de continuer la lutte pour le top 4 et la Ligue des Champions. Pour Tielemans, Praet et Castagne c'est un premier grand titre en Angleterre.