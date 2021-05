La sélection des Espoirs pour les qualifications: avec Verschaeren et De Ketelaere

Les Espoirs joueront le 4 juin au Kazakhstan..

Voici la sélection des Espoirs qui disputeront les qualifications en commençant au Kazakhstan:

On peut noter la présence de Charler De Ketelaere et de Yari Verchaeren, mais pas de Matazo (Monaco). Notons que De Ketelaere et Verchaeren sont réservistes pour l'Euro 2020.