Luis Suarez revient sur sa soirée: "On a appris que le Real avait marqué, il y a eu de la nervosité"

Luis Suarez a offert trois points importants en fin de rencontre ce dimanche.

Auteur du but qui a permis à l’Atletico Madrid d’arracher la victoire contre Osasuna (2-1) dimanche à l’occasion de la 37e journée de Liga, l’attaquant Luis Suarez (34 ans, 31 matchs et 20 buts en Liga cette saison) a peut-être inscrit la réalisation la plus importante de la saison pour les Colchoneros, qui conservent ainsi leur place de leader avec deux points d’avance sur le Real Madrid avant la dernière journée. Sacré champion d’Espagne à 4 reprises avec le FC Barcelone, l’Uruguayen a admis qu’il n’a jamais autant bataillé pour le titre que cette saison.

"Quand nous étions encore à 0-0, j'ai appris que le Real menait à Bilbao et une certaine nervosité est apparue... Mais finalement nous sommes là. Et bien là ! Je savais que pour remporter une Liga il fallait souffrir, mais je ne pensais pas qu'il fallait souffrir autant", a glissé El Pistolero dans des propos rapportés par L'Equipe.