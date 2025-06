La Coupe du Monde 2026 risque d'avoir de gros problèmes : "Ca n'est pas du football, c'est une farce"

Chelsea a dominé Benfica en 8e de finale de la Coupe du Monde des Clubs (4-1) ce samedi, mais la rencontre a duré... 5 heures, le match étant interrompu par des alertes intempérie. "Une blague", estime Enzo Maresca, le coach des Blues.

Voilà qui doit inquiéter la FIFA et le comité d'organisation de la Coupe du Monde 2026. La Coupe du Monde des Clubs, qui fait office de répétition générale, est en train de tourner au fiasco, et pas seulement parce que les stades sont peu remplis : les nombreux retards dûs aux intempéries compliquent les choses.

Ce samedi, le duel entre Chelsea et Benfica a ainsi mis... 5 heures à se terminer, en raison d'une alerte orage à Charlotte où se tenait la rencontre. Le match a été arrêté à la 86e minute, et n'a pu reprendre que 2 heures plus tard, dans un stade quasi-vide.

"C'était une blague. Ce n'est pas du football, c'est une farce. Après une si longue interruption, le match avait totalement changé de visage", pestait Enzo Maresca après la rencontre. "Je comprends qu'il faille interrompre un match pour raisons de sécurité, mais s'il faut en interrompte 7 ou 8, c'est que ce n'est pas le bon endroit pour organiser un tournoi".

Maresca a d'ailleurs comparé ce Mondial des clubs aux Coupes du Monde et aux Euros : "Combien de matchs sont interrompus en Coupe du Monde ? Probablement zéro. Lors d'un Euro ? Zéro aussi. Il y a un problème", insiste le coach de Chelsea.

La FIFA risque quoi qu'il en soit de ne pas pouvoir y faire grand chose : la Coupe du Monde 2026 aura lieu en bonne partie aux USA, à moins d'un véritable cataclysme. Et on ne pourra que croiser les doigts pour que ces perturbations ne se reproduisent pas...