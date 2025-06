Un deuxième terrain synthétique en Pro League : "Je préfère ça qu'un terrain en herbe catastrophique"

Contre Differdange, la RAAL La Louvière a inauguré son nouveau stade, ce samedi soir. Une enceinte dotée d'une pelouse synthétique, comme à Saint-Trond.

Le stade de la RAAL a été inauguré ce samedi soir, mais ses filets n’ont pas encore tremblé. La Louvière a manqué de réussite et a partagé l’enjeu contre Differdange, malgré deux poteaux et un but annulé.

Une bonne répétition avant d’accueillir le Standard dans un mois, dans une Easi Arena toute neuve, équipée d’une pelouse synthétique. "Nous avons hésité entre un terrain en herbe et un hybride avant de prendre cette décision", a expliqué Toni Turi, CEO de la RAAL, dans un entretien accordé au groupe IPM.

Le terrain de la RAAL, deuxième synthétique de Pro League

Ce choix s’explique notamment par le souhait que l’équipe féminine puisse aussi évoluer à l’Easi Arena. Une pelouse en herbe ne supporterait pas un match par semaine sur toute la saison, sans compter les contraintes logistiques et financières.

"Les conditions climatiques en Belgique ne permettent pas de maintenir une qualité de jeu constante toute la saison. Ou alors, cela coûte très cher, que ce soit pour chauffer le terrain en hiver ou l’arroser en été. Pour des raisons de qualité, mais aussi d’écologie et d’économie, nous avons estimé que l’herbe n’était pas la meilleure option", a ajouté le CEO.

Je préfère une pelouse synthétique de qualité égale qu'un terrain en herbe catastrophique de novembre à février"

Selon lui, la qualité du terrain synthétique de la RAAL sera largement supérieure à celle du terrain synthétique de Saint-Trond, souvent critiqué depuis son installation en 2011. "Même avec le terrain synthétique de notre Wolves Academy, installé il y a 4-5 ans, on voit une nette différence. La qualité s’est beaucoup améliorée."

Pour finir, il a lancé une petite pique aux clubs dont la pelouse laisse à désirer : "Je préfère un synthétique de qualité constante toute la saison qu’un terrain en herbe catastrophique de novembre à février", a-t-il conclu.