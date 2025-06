🎥 Il faudra s'y faire pour le reste de la saison : une grande première pour l'arbitrage belge dans le match de la RAAL

La RAAL n'a pas réussi à se défaire de Differdange hier soir. Les Loups ont marqué, mais le but a été annulé par le juge de touche, dont la décision a rapidement été confirmée par le hors-jeu semi-automatique.

Le match face à Differdange était une série de premières et de tests pour la RAAL. La première fois que l'Easi Arena reçoit des milliers de supporters, un défi organisationnel pour que tout le monde puisse se coordonner dans cette nouvelle enceinte. Mais c'était également, et beaucoup l'ignoraient, un premier test grandeur nature pour le hors-jeu semi-automatique chez les Loups.

Quand le juge de ligne a levé son drapeau pour immédiatement annuler le but de Dario Benavides en deuxième mi-temps, les supporters ont ironiquement imité la gestuelle de l'arbitre pour indiquer une intervention du VAR, geste désormais connu et tourné en dérision partout sur la planète foot. Le VAR pour superviser un match amical ? L'idée pouvait prêter à sourire.

Et pourtant, les supporters ne se doutaient pas qu'ils avaient raison. C'est bel et bien le VAR qui a confirmé la décision de l'assistant. Mais la nouvelle procédure, plus rapide, a rapidement fait passer sous silence l'intervention de l'assistance vidéo. Un premier test concluant pour le hors-jeu semi-automatique.

ūüĎÄ | Le hors-jeu semi-auto est utilisé pour la première fois à La Louvière ! ūüďļūüĒé pic.twitter.com/3FrHC10uqN — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) June 28, 2025

Moins de polémiques sur les hors-jeu

Comme annoncé par la Pro League, il n'a pas fallu 30 secondes pour que la décision soit confirmée et que le jeu reprenne. Si devant votre télévision, vous aviez pour habitude de vous ravitailler au frigo pendant les longues pauses VAR pour hors-jeu, il faudra désormais revenir plus rapidement à votre fauteuil : plus question de tirer une ligne pendant de longues minutes comme cela a été le cas jusqu'il y a quelques semaines encore.

Désormais, l'intelligence artificielle choisit rapidement le meilleur angle de vue et modélise le hors-jeu en 3D pour un résultat qui se veut également plus précis. Mais on n'appelle pas cette technologie le hors-jeu semi-automatique pour rien : la décision finale revient toujours à un humain, qui vérifie notamment que la ligne est bien tracée à partir du bon joueur.