La RAAL monte déjà en puissance à un mois de la reprise contre le Standard : "Ils ne s'attendaient pas à ça"

La RAAL a partagé (0-0) contre Differdange pour l'inauguration de l'Easi Arena. Frédéric Taquin se montre tout de même satisfait de la prestation des siens, surtout en première mi-temps.

L'adversaire était peut-être moins prestigieux qu'espéré, mais le match de la RAAL n'est pas à dévaluer, que du contraire. Il était même sans doute plus piégeux d'affronter une équipe comme Dudelange qui est beaucoup plus avancée dans sa préparation pour aborder son match de préliminaire de Ligue des Champions dans à peine plus d'une semaine.

La RAAL n'en est pas encore là mais suit sa feuille de route : "Après 15 jours d'entraînement, je voulais voir une évolution par rapport à la dynamique de jeu. Et je crois qu'il y a un gros mieux, même si on reste loin de ce qu'on attend. Il y a eu deux mi-temps très différentes. Beaucoup de maîtrise dans la première, c'était pas mal du tout. Paradoxalement, on se créé nos meilleures occasions en seconde. Une équipe à deux visages mais deux équipes alignées complètement différentes d'une mi-temps à l'autre", explique Frédéric Taquin en conférence de presse.

Le coach des Loups a son explication sur ce deuxième acte : "La dynamique du match a un peu changé. On voulait travailler sur le switch of play, surcharger un côté pour amener le ballon de l'autre ; on l'a fait trop vite, sans aspirer l'adversaire. On voulait attaquer la profondeur parce qu'on les savait en difficulté par rapport à ça et on ne l'a pas assez fait. Puis, il y a cette carte rouge qui nous coupe un peu quand le public commençait à pousser".

Deux poteaux et un but annulé

Cela ne l'empêche pas d'être satisfait de la prestation d'ensemble : "Physiquement, on était très bien par rapport à une équipe qui devrait être bien plus avancée que nous dans sa préparation. L'un ou l'autre de leurs joueurs avaient des crampes. Physiquement, ils étaient en souffrance. On est là où on doit être. On sera encore plus fort la semaine prochaine, puis les suivantes".

"Toute l'équipe était un cran au-dessus par rapport à la semaine passée, pour la simple et bonne raison qu'on est plus avancés physiquement et qu'on a travaillé tactiquement. Pour la concentration, je peux comprendre que les conditions n'étaient pas optimales pour les joueurs avec ces deux équipes complètement différentes, toute l'effervescence pour l'inauguration du nouveau stade, un spectacle juste avant la rencontre, continuer à prendre ses repères sur ce nouveau terrain. Mais je suis content de voir qu'on a progressé", poursuit-il.

La reprise officielle contre le Standard ne se profile que dans un peu moins d'un mois, le groupe monte en puissance pour la suite de la préparation : "Je pense que notre adversaire luxembourgeois ne s'attendait pas à du répondant comme ça. Je pense qu'ils s'attendaient à avoir le pied sur le ballon et ça n'a pas été le cas. J'ai l'habitude de travailler sur des rotations de joueurs 45/45 sur les deux premiers matchs de préparation, là je vais passer à du 60/30".