Une grande évolution s'annonce dans le jeu du Standard : "Tout est en place pour que ça fonctionne"

Les voyants sont au vert, au Standard, après la première rencontre amicale disputée à Aubel. Léandre Kuavita a livré ses impressions après deux semaines passées sous la direction de Mircea Rednic, et le médian semble satisfait des idées du coach roumain.

Deux équipes hybrides du Standard se sont présentées sur la pelouse d’Aubel pour disputer la première rencontre amicale de la saison. À l’issue du match, Léandre Kuavita a partagé ses impressions après deux semaines d'entraînement sous la direction de Mircea Rednic, un début de collaboration qui semble déjà le satisfaire.

"Les entraînements sont très intenses, les journées sont longues. C’est une étape nécessaire pour réussir notre saison. Le coach est bon, il y a un respect mutuel entre lui et les joueurs. Il fixe ses choix, il nous indique la manière dont il veut que l’on joue et on s’y conforme. Offensivement, il nous donne un peu plus de liberté, c’est un coach assez à l’écoute. Il connaît bien le club, son identité, ses ambitions, et il sait dans quelle direction aller. On y va ensemble."

Le Standard veut réaliser une meilleure saison

Parmi les évolutions majeures apportées par le technicien roumain figure le passage à une défense à quatre. Ce système demande davantage d’efforts défensifs de la part des milieux. Kuavita a aussi salué l’intégration réussie des cinq premières recrues officialisées.

"Avec un défenseur de moins, il faut compenser, notamment dans les replis. Il faut un peu de temps pour s’adapter, mais ça viendra. L’idée, c’est de former un groupe solide pour que chacun pousse les autres vers le haut. Les nouveaux sont de bons gars, l’ambiance de travail est excellente. Tout est en place pour que ça fonctionne."

Le défi offensif reste important. À Aubel, les Rouches ont déjà tenté de nouvelles combinaisons par rapport à la saison passée, même si l’adversité était assez modeste, bien que très courageuse.

"On a beaucoup travaillé physiquement cette semaine, les jambes sont lourdes, d’où les 45 minutes de jeu pour chacun. Pour l’instant, ça se passe bien. Le jeu devrait être plus fluide, on a plus de joueurs créatifs capables d’évoluer dans les petits espaces, ça va nous aider", a conclu Kuavita.