Samuel Mbangula était proche d'un transfert... mais le deal capote !

Samuel Mbangula aurait pu rejoindre la Premier League et Nottingham Forest. Malheureusement pour le jeune belge de la Juventus, le club anglais s'est retiré des négociations.

Samuel Mbangula (21 ans) vit un été très important. Après avoir éclos très vite à la Juventus et être devenu Diable Rouge, l'ailier a connu une seconde partie de saison beaucoup plus compliquée sous Igor Tudor. Même s'il a fini la saison avec 32 apparitions toutes compétitions confondues (pour 4 buts et 5 assists), Mbangula devrait idéalement se trouver des opportunités de temps de jeu pour la saison prochaine.

Dans cette optique, des discussions avaient été entamées entre la Juventus et Nottingham Forest. La Vieille Dame souhaiterait vendre Mbangula afin d'en tirer un montant conséquent (le contrat de Mbangula court encore jusqu'en 2028).

Nottingham refuse Mbangula et Weah

La Juve proposait même un "package" à Nottingham : Timothy Weah et Samuel Mbangula contre 30 millions d'euros (le Belge est estimé à 14 millions d'euros sur Transfermarkt, l'Américain à 17 millions). La Gazzetta dello sport annonçait plus tôt cette semaine que les discussions étaient en bonne voie entre les deux clubs.

Malheureusement pour Samuel Mbangula, qui rêvait certainement de découvrir la Premier League, le deal a capoté. C'est ce que révèle Fabrizio Romano, le célèbre spécialiste du mercato. Nottingham Forest se serait retiré des négociations, pas convaincu par les termes proposés.

Que va faire Samuel Mbangula ? Igor Tudor ne comptant pas sur lui, l'ailier belge va cetainement se chercher une porte de sortie cet été. À un an de la Coupe du Monde, il lui faudra obtenir beaucoup de temps de jeu s'il veut réintégrer le groupe des Diables Rouges. Mbangula avait été appelé en novembre 2024 par Domenico Tedesco suite à ses débuts brillants avec la Juventus, mais n'avait pas joué une minute contre l'Italie et Israël.